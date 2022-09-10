Интрига: загадочный мужчина осыпал Муцениеце алыми розами

Подписчики звезды порадовались за нее, а заодно развернули в комментариях жаркую дискуссию на тему, от кого могло прийти тайное послание.

«Когда уже бриллианты подкладывать начнут?» — шутят пользователи. «Наверное, здешний Джеймс Мориарти осмелился»; «Хороший человек, видимо», — предположили фанаты.

Напомним, в 2020 году Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным. Артисты прожили вместе 9 лет, дважды стали родителями. С тех пор о личной жизни артистки практически ничего не слышно.