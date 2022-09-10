Интрига: загадочный мужчина осыпал Муцениеце алыми розами

Актрису Агату Муцениеце закадрил загадочный мужчина. Незнакомец порадовал кумира, отправив ей шикарный букет алых роз с приложенной к нему анонимной запиской.
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Фото пахучего презента звезда сериала «Закрытая школа» опубликовала в личном блоге. Артистка отметила, что ей было приятно получить презент.
Актриса получила букет от тайного поклонника. Фото: соцсети
Подписчики звезды порадовались за нее, а заодно развернули в комментариях жаркую дискуссию на тему, от кого могло прийти тайное послание.
«Когда уже бриллианты подкладывать начнут?» — шутят пользователи.
«Наверное, здешний Джеймс Мориарти осмелился»; «Хороший человек, видимо», — предположили фанаты.
Напомним, в 2020 году Агата Муцениеце развелась с Павлом Прилучным. Артисты прожили вместе 9 лет, дважды стали родителями. С тех пор о личной жизни артистки практически ничего не слышно.