Интрига раскрыта: Гела Месхи вышел в свет с новой возлюбленной

Актер Гела Месхи долгое время скрывал свою личную жизнь. С Екатериной Климовой, подарившей ему дочку Белу, он развелся еще в 2019 году, но поклонники надеялись, что пара воссоединится. Этого не произошло, а накануне Месхи перестал скрывать новую любовь.

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Избранницей Гелы Месхи стала звезда сериала «Эпидемия» Наталья Земцова, бывшая жена солиста группы «Uma2rman» Сергея Кристовского. В 2014 году она родила от него сына.

Месхи и Земцова вместе посетили кинопремьеру «Кто там?» в кинотеатре «Октябрь» и явно пытались не привлекать к себе лишнего внимания – на красной дорожке прошли отдельно друг от друга, избегали фотографов, пишет «Комсомольская правда». Но в зрительном зале не скрывали нежности, держались за руки, Земцова так и льнула к спутнику.