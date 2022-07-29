Интим в ванной: Гвинет Пэлтроу огорошила Хейли Бибер откровением о ее отце

Одна звезда попыталась выбить другую из колеи во время записи видеоблога.
Гвинет Пэлтроу и Хейли Бибер

Гвинет Пэлтроу и Хейли Бибер в шоу Who’s in my bathroom? Фото: стоп-кадр из видео YouTube-канала Hailey Rhode Bieber

49-летняя голливудская актриса Гвинет Пэлтроу стала новым гостей YouTube-шоу модели Хейли Бибер Who’s in my bathroom? («Кто в моей ванной?»).

Актриса зашла в ванную молодой звезды, что называется, с козырей. Когда дамы поздоровались, Гвинет отметила, что впервые познакомилась с Хейли, зато знает ее папу Стивена Болдуина, а также ее дядюшек, самый известный из которых Алек Болдуин. Модель посмеялась и сказала, что это самая частая вещь, которую она слышит от других людей. Она также предложила гостье рассказать какую-нибудь историю о своем отце.

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Пэлтроу вспомнила, что много лет назад снималась со Стивеном в малоизвестном фильме («Миссис Паркер и порочный круг» 1994 года), и Бибер удивилась, почему она не знала об этом. Актриса отметила, что ее партнер был прекрасен.

«Рада это слышать. Представьте, если бы у вас была какая-нибудь жуткая история, вроде: «Он был ужасен! Работать с ним было кошмаром!» - сказала Хейли.

«Это было бы плохо. Или если бы я, например, *** (занялась сексом, - Прим. авт.) твоего отца в ванной», — засмеялась Гвинет.

«На самом деле со мной такое уже случалось. Я не знаю, знает ли он вообще, что я в курсе таких историй. Но у меня такое уже было», - взволнованно ответила модель, пытаясь казаться невозмутимой.

После этого гостья шоу заявила, что пошутила, и не было у нее никакого секса со Стивеном Болдуином. Обе звезды посмеялись и принялись обсуждать свои женские дела.

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