Интим в ванной: Гвинет Пэлтроу огорошила Хейли Бибер откровением о ее отце

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Пэлтроу вспомнила, что много лет назад снималась со Стивеном в малоизвестном фильме («Миссис Паркер и порочный круг» 1994 года), и Бибер удивилась, почему она не знала об этом. Актриса отметила, что ее партнер был прекрасен.

«Рада это слышать. Представьте, если бы у вас была какая-нибудь жуткая история, вроде: «Он был ужасен! Работать с ним было кошмаром!» - сказала Хейли.

«Это было бы плохо. Или если бы я, например, *** (занялась сексом, - Прим. авт.) твоего отца в ванной», — засмеялась Гвинет.

«На самом деле со мной такое уже случалось. Я не знаю, знает ли он вообще, что я в курсе таких историй. Но у меня такое уже было», - взволнованно ответила модель, пытаясь казаться невозмутимой.