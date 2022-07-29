Интим в ванной: Гвинет Пэлтроу огорошила Хейли Бибер откровением о ее отце

49-летняя голливудская актриса Гвинет Пэлтроу стала новым гостей YouTube-шоу модели Хейли Бибер Who’s in my bathroom? («Кто в моей ванной?»).
Актриса зашла в ванную молодой звезды, что называется, с козырей. Когда дамы поздоровались, Гвинет отметила, что впервые познакомилась с Хейли, зато знает ее папу Стивена Болдуина, а также ее дядюшек, самый известный из которых Алек Болдуин. Модель посмеялась и сказала, что это самая частая вещь, которую она слышит от других людей. Она также предложила гостье рассказать какую-нибудь историю о своем отце.
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Пэлтроу вспомнила, что много лет назад снималась со Стивеном в малоизвестном фильме («Миссис Паркер и порочный круг» 1994 года), и Бибер удивилась, почему она не знала об этом. Актриса отметила, что ее партнер был прекрасен.
«Рада это слышать. Представьте, если бы у вас была какая-нибудь жуткая история, вроде: «Он был ужасен! Работать с ним было кошмаром!» - сказала Хейли.
«Это было бы плохо. Или если бы я, например, *** (занялась сексом, - Прим. авт.) твоего отца в ванной», — засмеялась Гвинет.
«На самом деле со мной такое уже случалось. Я не знаю, знает ли он вообще, что я в курсе таких историй. Но у меня такое уже было», - взволнованно ответила модель, пытаясь казаться невозмутимой.
После этого гостья шоу заявила, что пошутила, и не было у нее никакого секса со Стивеном Болдуином. Обе звезды посмеялись и принялись обсуждать свои женские дела.