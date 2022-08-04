«Интервьюируют друг друга»: Шахназаров сравнил Дудя*, Шихман и Гордееву со свингерами

Журналист Михаил Шахназаров в своей программе «Полный абзац» сравнил журналистов Юрия Дудя*, Ирину Шихман и Екатерину Гордееву со свингерами.
«Дудь*, Шихман и Гордеева. Они как свингеры, интервьюирующие друг друга. Столько девчонок красивых, а они все Гордеевых и Шихман подбирают».
При этом Шахназаров заявил, что Шихман порой во время своих эфиров смеется как дурочка. «Она, кстати, на грантах сидит. Деньги государственные», - заявил Шахназаров.
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Напомним, что Дудь*, Шихман и Гордеева в своих интервью нередко выражают позицию, направленную против России. В нашей стране многие их недолюбливают.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.