«Интервьюируют друг друга»: Шахназаров сравнил Дудя*, Шихман и Гордееву со свингерами

Как отметил журналист, та же Ирина Шихман сидит на государственных грантах.
Михаил Шахназаров

Михаил Шахназаров. Фото: кадр из программы "Полный абзац"

Журналист Михаил Шахназаров в своей программе «Полный абзац» сравнил журналистов Юрия Дудя*, Ирину Шихман и Екатерину Гордееву со свингерами.

«Дудь*, Шихман и Гордеева. Они как свингеры, интервьюирующие друг друга. Столько девчонок красивых, а они все Гордеевых и Шихман подбирают».

При этом Шахназаров заявил, что Шихман порой во время своих эфиров смеется как дурочка. «Она, кстати, на грантах сидит. Деньги государственные», - заявил Шахназаров.

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Напомним, что Дудь*, Шихман и Гордеева в своих интервью нередко выражают позицию, направленную против России. В нашей стране многие их недолюбливают.

Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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