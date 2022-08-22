«Интернета не было, а были поезда»: как Наташа Королева объясняла успех «Ласкового мая»

«То, что сделал Разин — этого не сделал никто. Потому что такой популярности, как у «Ласкового мая» у нас в стране ни у одной группы не было», — говорил, в свою очередь, бард Александр Новиков.

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Напомним, что «Ласковый май» произвел фурор в СССР в конце восьмидесятых годов. Музыкальная команда и Юрий Шатунов пользовались огромной любовью фанаток.