«Интернета не было, а были поезда»: как Наташа Королева объясняла успех «Ласкового мая»

По словам певицы, люди слушали музыку, как правило, в транспорте.
Наташа Королева

Наташа Королева. Фото: Global Look Press

Певица Наташа Королева в фильме «Ласковый май и Юра Шатунов. Лекарство для страны» на ТВЦ объясняла успех группы тем, что песни музыкального коллектива играли в поездах.

«Интернета не было, а были поезда. Это оказался самый доступный способ, чтобы песня дошла до своего потребителя».

«То, что сделал Разин — этого не сделал никто. Потому что такой популярности, как у «Ласкового мая» у нас в стране ни у одной группы не было», — говорил, в свою очередь, бард Александр Новиков.

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Напомним, что «Ласковый май» произвел фурор в СССР в конце восьмидесятых годов. Музыкальная команда и Юрий Шатунов пользовались огромной любовью фанаток.

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