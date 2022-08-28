«Интересуют постарше – лет семьдесят»: Лепс зарегистрировался на сайте знакомств

Как отметил Лепс, у него, как и у каждого рыцаря есть дама сердца. «У меня Дульсинея Тобосская. Может еще и женюсь. Можно было бы еще детей. И мальчика, и девочку хочу», - заявил Григорий Лепс.

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Напомним, что Григорий Лепс развелся со своей женой балериной Анной Шаплыковой. Ходили слухи, что после у него случился роман с телеведущей Юлией Барановской. Однако звезды связь отрицали.