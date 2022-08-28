«Интересуют постарше – лет семьдесят»: Лепс зарегистрировался на сайте знакомств

Музыкант Григорий Лепс в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ признался, что зарегистрировался на сайте знакомств.
«Я зарегистрировался на сайте знакомств. О чем вы говорите. Сутками там сижу. Знакомлюсь. Интересуют постарше – лет семьдесят. Раньше я мог пойти и гульнуть. С годами все это тухнет как бы. Как у любого нормального человека. Появляются другие желания. Например, просто спокойно посидеть около камина».
Как отметил Лепс, у него, как и у каждого рыцаря есть дама сердца. «У меня Дульсинея Тобосская. Может еще и женюсь. Можно было бы еще детей. И мальчика, и девочку хочу», - заявил Григорий Лепс.
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Напомним, что Григорий Лепс развелся со своей женой балериной Анной Шаплыковой. Ходили слухи, что после у него случился роман с телеведущей Юлией Барановской. Однако звезды связь отрицали.