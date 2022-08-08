Иностранцы назвали самый жестокий, по их мнению, советский мультфильм

Эксперимент, проведенный на YouTube, показал, что думают американские зрители о советских мультфильмах, которые мы привыкли считать самыми добрыми. Оказывается, жителям США, которым показывали наши мультики, самым жестоким фильмом показался «Ну, погоди!»

При этом американцы уверены: их «Том и Джерри», где сюжет тоже построен на погонях и увечьях, которые получает кот – как наш Волк, - гораздо безобиднее.

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С этим мнением в корне не согласны жители РФ, которые уверены: «Ну, погоди!», в отличие от «Тома и Джерри», наполнен более глубоким смыслом и имеет огромную культурную ценность, сообщает издание «РИА ФАН».