«Иногда салат – это просто салат»: Шейк оправдалась за свои «русские снимки»

Модель Ирина Шейк в соцсетях оправдалась за свои фотографии оливье и русской бани, после которых ее стали сильно критиковать западные паблики.
«Иногда салат – это просто салат».
Напомним, что в западных СМИ широко обсуждались снимки Шейк оливье и русской бани. Паблик Diet Prada потребовал «отмены» русской модели в Америке.
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Напомним, что Ирина Шейк уже много лет живет в Америке. Он участвует в модных показах и крайне редко появляется в родной стране.