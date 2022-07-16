«Иногда салат – это просто салат»: Шейк оправдалась за свои «русские снимки»

Напомним, что в западных СМИ широко обсуждались снимки Шейк оливье и русской бани. Паблик Diet Prada потребовал «отмены» русской модели в Америке.

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Напомним, что Ирина Шейк уже много лет живет в Америке. Он участвует в модных показах и крайне редко появляется в родной стране.