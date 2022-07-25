«Иногда отпрашиваюсь у жены и езжу голодать»: Богатырев – об отношениях с Арнтгольц

Как отметил актер, они оба обладают чувством юмора. «За какие-то развлекалки и интересные идея обычно отвечаю я. Ну как-то так повелось. Я с удовольствием этот флаг беру в руки. Развлекаю своих девчонок и сынишку. Ему уже полтора года», - заявил Марк Богатырев.

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Напомним, что сын у Богатырева и Арнтгольц появился на свет в феврале 2021 года. Свадьбу они сыграли в 2020 году.