«Иногда отпрашиваюсь у жены и езжу голодать»: Богатырев – об отношениях с Арнтгольц

Актер Марк Богатырев в эфире «Вечернего шоу» с Аллой Довлатовой заявил, что порой отдыхает отдельно от своей жены актрисы Татьяны Арнтгольц.
«Полезно порознь проводить время. На отпуске все расслабляются. Получают удовольствие. Занимаются вещами, которые не сделаешь в мегаполисе. Я иногда отпрашиваюсь у жены и езжу голодать».
Как отметил актер, они оба обладают чувством юмора. «За какие-то развлекалки и интересные идея обычно отвечаю я. Ну как-то так повелось. Я с удовольствием этот флаг беру в руки. Развлекаю своих девчонок и сынишку. Ему уже полтора года», - заявил Марк Богатырев.
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Напомним, что сын у Богатырева и Арнтгольц появился на свет в феврале 2021 года. Свадьбу они сыграли в 2020 году.