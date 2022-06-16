«Иногда бы хотела, чтобы он длился 15 минут»: Седокова заявила, что Тимма ненасытный в постели

Певица Анна Седокова в беседе с Ляйсан Утяшевой заявила, что ее муж баскетболист Янис Тимма может заниматься с ней любовью по два часа.
«У нас не длится 15 минут. Иногда бы я хотела, чтобы он длился 15 минут, но мой муж ненасытный. Это всегда длится по два часа. Ну правда! Я иногда хочу поменьше».
Как отметила Анна Седокова, с Янисом Тиммой в отношениях у них царит полная гармония. А вот прежние мужья и возлюбленные не упускают шанса уколоть ее по поводу внешности и лишнего веса.
Напомним, что Анна Седокова сегодня счастлива с баскетболистом Янисом Тиммой. При этом у нее трое детей от разных мужчин, с которыми она рассталась.
Смотрите также
Еще больше в Telegram
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!
Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.