«Иногда бы хотела, чтобы он длился 15 минут»: Седокова заявила, что Тимма ненасытный в постели

Как отметила Анна Седокова, с Янисом Тиммой в отношениях у них царит полная гармония. А вот прежние мужья и возлюбленные не упускают шанса уколоть ее по поводу внешности и лишнего веса.

Напомним, что Анна Седокова сегодня счастлива с баскетболистом Янисом Тиммой. При этом у нее трое детей от разных мужчин, с которыми она рассталась.

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