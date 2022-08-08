«Иначе заклюют»: уехавшая из страны Удовиченко заручилась поддержкой Гузеевой

Две Ларисы – Удовиченко и Гузеева – уже давно отдыхают вместе у ведущей шоу «Давай поженимся!». Они покинули Россию и поселились в апартаментах в Болгарии, с видом на море. Подруги показывают в соцсетях, как встречают закаты, и поклонники смогли разглядеть как изменились актрисы за последнее время.

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В частности, на звезд посыпалась критика за то, что они, мол, распустили себя – пополнели, потеряли былой лоск. Досталось и Гузеевой: дескать, как же так, она ведь подругу выставляет в невыгодном свете, демонстрируя ее на всеобщее обозрение помятой, без укладки и макияжа.

Но на очередных кадрах звезды ответили хейтерам. Они устроили новые съемки, ради которых Удовиченко нарядилась в лучшее из платьев, встала на каблуки и стала рассказывать, что вот так, на самом деле, она выглядит дома, ходит на пляж, устраивает стирку.

«На отдыхе нельзя расслабиться», - заявила Удовиченко.

Гузеева высказалась в поддержку подруги: «Иначе заклюют, потому что всем можно стареть, набирать вес, курить, выпить. Можно всем, кроме нас!».