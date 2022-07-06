Имя будущего мужа Бузовой назвала Миро

Блогер Tatarka FM приоткрыла завесу тайны над личной жизнью Ольги Бузовой, заявив, что она встречается с влиятельным и красивым политиком 42–43 лет. Звезда Сети заверила: предстоящей весной певица выйдет за него замуж.

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Это известие сильно впечатлило другого известного блогера — Лену Миро, которая прокомментировала новость в своем ЖЖ, назвав имя будущего мужа Ольги Бузовой.

«Я несказанно рада за Оленьку. Наконец обретет хрестоматийное рублевское счастье! Следующей весной.

Подозреваю, что влиятельного зовут Олегом. Олег и Оленька, как Олег и Настенька, прекрасная пара, горько!» — написала Лена Миро.

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