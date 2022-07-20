«Он — империалист»: какую характеристику Александру Маслякову дала звезда КВН Татьяна Лазарева

Актриса, телеведущая и звезда КВН Татьяна Лазарева давно покинула Россию. Она уже несколько лет живет в Испании.

В последнее время Татьяна Лазарева позволяет себе особенно много критических высказываний в адрес России и некоторых известных личностей.

Высказалась она и по поводу создателя и бессменного ведущего КВН Александра Маслякова. Татьяна Лазарева дала понять, что считает его ответственным за то, что сейчас происходит с некогда мегапопулярной игрой.