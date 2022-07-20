«Он — империалист»: какую характеристику Александру Маслякову дала звезда КВН Татьяна Лазарева

Актриса, телеведущая и звезда КВН Татьяна Лазарева давно покинула Россию. Она уже несколько лет живет в Испании.
В последнее время Татьяна Лазарева позволяет себе особенно много критических высказываний в адрес России и некоторых известных личностей.
Высказалась она и по поводу создателя и бессменного ведущего КВН Александра Маслякова. Татьяна Лазарева дала понять, что считает его ответственным за то, что сейчас происходит с некогда мегапопулярной игрой.
Александр Масляков. Фото: Global Look Press
«Мы с ним и ругались, и мирились. Прожили вместе плотную жизнь в команде. Он же империалист, придумал империю, которая росла, а потом стала рваться, лопаться и лопнула в итоге. Ну, вот и что?! Такая негибкость с его стороны. Не слежу, что сейчас с «Клубом веселых и находчивых», — рассказала Татьяна Лазарева в интервью одному из латвийских телеканалов.
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Напомним, в последнее время 80-летний Александр Масляков редко появляется на публике. Шоумен по состоянию здоровья перестал вести игры КВН. Сейчас роль ведущего популярного клуба исполняет Валдис Пельш.