«Имиджмейкеры сказали быть ближе к народу»: биограф Киркорова объяснил, почему певец «переобулся»

Как считает Раззаков, Киркоров — человек с большим самомнением. Он уверен, что поп-король до сих пор считает себя пупом земли, сообщает news.ru.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»

Напомним, что у Филиппа Киркорова сейчас проходит серия концертов в Крыму. В залах наблюдаются полные аншлаги.