«Имиджмейкеры сказали быть ближе к народу»: биограф Киркорова объяснил, почему певец «переобулся»

Как отметил Федор Раззаков, поп-король не хочет разделить судьбу Максима Галкина.
Филипп Киркоров

Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Биограф музыканта Филиппа Киркорова Федор Раззаков объяснил, почему поп-король так резко «переобулся» в последнее время и стал поддерживать Россию.

«Имиджмейкеры сказали ему стать ближе к народу. Киркоров посмотрел на судьбу Галкина, у которого, судя по всему, нет никаких шансов возвращаться в Россию, и принял для себя решение».

Как считает Раззаков, Киркоров — человек с большим самомнением. Он уверен, что поп-король до сих пор считает себя пупом земли, сообщает news.ru.

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Напомним, что у Филиппа Киркорова сейчас проходит серия концертов в Крыму. В залах наблюдаются полные аншлаги.

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