«Имидж суровых людей»: Эдгард Запашный высказался об уральцах

Дрессировщик Эдгард Запашный на встрече «Выпускников КВН-2022» в Екатеринбурге заявил, что на вечере прозвучало большое количество политических шуток.

Как он заметил, сегодня надо не импортозамещением заниматься, а создавать свой продукт. При этом он сказал, что КВН и есть российский продукт, сообщает «Комсомольская правда».

«Праздника сейчас сильно не хватает. Но, прежде всего, мне запомнилась атмосфера. Я не шучу. Я не просто так в конце поблагодарил зрителя, потому что нельзя было не оценить: это суперзритель. У Урала есть имидж суровых людей, но суровые люди прекрасно смеются», - заметил Запашный.

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Напомним, что в игре приняли участие команды КВН Иркутска «Раисы», Сборная Снежногорска из Мурманска и команда КВН «Русская Дорога» из Армавира.