«Именно из-за этого Елена Борщева с мужем 15 лет»: Миро докопалась до истины

Актриса Елена Борщева заявила на днях, что не видит ничего плохого в отдыхе без детей, где есть только она и муж.

Острая на язык Лена Миро, привыкшая осуждать и критиковать селебрити, внезапно похвалила бывшую кавээнщицу. Скандальный блогер увидела в таком подходе здравый смысл. По ее мнению, в этом и кроется секрет здоровых и долгих отношений.

«Совершенно правильная позиция, — высказалась Миро. — Почему бы родителям не уехать вдвоем? Хоть недолго побыть вместе, только друг с другом? Если детей есть, с кем оставить, если они в безопасности, то они вполне могут побыть какое-то время и без родителей.

Может, именно из-за такого подхода Елена с мужем 15 лет, когда многие уже лет через пять разводятся?» — заключила блогерша.

Ранее Миро высказалась о пропаже Ольги Бузовой в горах Сочи. Блогер призвала не беспокоиться о певице, предположив, что та, возможно, ушла в запой.