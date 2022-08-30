Имениннице — 79! Дочка «прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк восхитила фото с моложавой бабушкой-блондинкой

Дочка «прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк поделилась редким снимком с любимой бабушкой. На днях Валентина Борисовна отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 79 лет! В это сложно поверить, так как выглядит мама Анастасии значительно моложе. Ей не дашь и больше 50.
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В своем микроблоге внучка Валентины Борисовны показала фото с именинницей. Мама Анастасии Заворотнюк яркая блондинка, на лице мизер морщин. Она утонченная и элегантная дама.
Анна Заворотнюк с бабушкой. Фото: личный архив
«Красивая женщина с самой красивой душой!
Повторю слова своего любимого, которые он сказал во время тоста «вас не любят только те, кто вас не знает»
И все это о моей любимой бабушке, которой на днях исполнилось 79 лет. Люблю больше жизни, живи вечно», — отметила Анна.
Напомним, что Анастасия Заворотнюк давно тяжело болеет. У нее трое детей: старшая дочка Анна, сын Майкл. И маленькая Мила от фигуриста Петра Чернышева.