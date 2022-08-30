Имениннице — 79! Дочка «прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк восхитила фото с моложавой бабушкой-блондинкой

Дочка «прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк поделилась редким снимком с любимой бабушкой. На днях Валентина Борисовна отпраздновала день рождения. Ей исполнилось 79 лет! В это сложно поверить, так как выглядит мама Анастасии значительно моложе. Ей не дашь и больше 50.

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В своем микроблоге внучка Валентины Борисовны показала фото с именинницей. Мама Анастасии Заворотнюк яркая блондинка, на лице мизер морщин. Она утонченная и элегантная дама.