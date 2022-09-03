Именинница в платье-кимоно: Самойлова и Джиган закатили роскошную вечеринку в честь восьмилетия дочки (фото)

Джиган уже давно стал частью шоу-бизнеса. Он пел с Тимати, Стасом Михайловым и Юлией Савичевой. Также иногда артист снимается в кино. Рядом с ним находится Оксана Самойлова, которая полюбила рэпера еще до того, он стал известным. У пары растут дочки Ариела, Лея и Майя, а в 2020 году у них появился сын Давид. Однако тогда супруги едва не развелись из-за разгульного образа жизни звезды
Обычно пара регулярно путешествуют. Они привыкли ездить на моря и проводить время на дорогостоящих курортах. А недавно Джиган перевез семью в еще более роскошный особняк. Но оказалось, что они лишь снимают дом. Там супруги устраивают вечеринки. 3 сентября они поздравили дочку Лею с ее восьмилетием.
На этот раз был устроен праздник в японском стиле, а цветовая гамма выбрана в розовых тонах. Зал, фотозона и декоры были в оттенке Барби. Также можно было увидеть цветущую сакуру, а на стенах зонтики от солнца.
Именинница облачилась в атласное платье-кино с длинными рукавами. Она даже сделала макияж со стрелочками. Самойлова позировала в шелковом костюме изумрудного цвета с брюками в пол. А вот Джиган решил надеть белую рубашку и брюки с кроссовками.
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Оксана Самойлова и Джиган с дочкой. Фото: соцсети звезды
«Ну что вот и настал самый долгожданный день рождения в году! Сегодня нашей Леюшке 8 лет! Ребенок который поднимает настроение 15 млн человек и нам каждый день! Человек праздник, человек фейерверк и просто наша Лея!
Девочка моя ты ускоряешь эту планету и свое взросление, ты так хочешь быть «старше» (читать-быть как Ариела),что: носишь обувь 36 размера со своим 33; втихаря красишь ресницы и потом говоришь мне, что это так выглядит если послюнявит; выпрашиваешь бюстгальтеры у сестры (спасибо ,что не у меня ) которые тебе носить еще несколько лет безнадобности; каждую неделю стабильно выходишь замуж;
И еще миллион лайфхаков как быть старше, когда тебе всего 7! Поздравляю, сегодня ты еще на шаг ближе к своей цели «быть взрослой»», – поздравила ее мама.