Именинница в платье-кимоно: Самойлова и Джиган закатили роскошную вечеринку в честь восьмилетия дочки (фото)

На этот раз был устроен праздник в японском стиле, а цветовая гамма выбрана в розовых тонах. Зал, фотозона и декоры были в оттенке Барби. Также можно было увидеть цветущую сакуру, а на стенах зонтики от солнца.

Именинница облачилась в атласное платье-кино с длинными рукавами. Она даже сделала макияж со стрелочками. Самойлова позировала в шелковом костюме изумрудного цвета с брюками в пол. А вот Джиган решил надеть белую рубашку и брюки с кроссовками.

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