«Имеет право!»: на защиту Меладзе, ставшего теперь «двоеженцем», встала Миро

Композитор Константин Меладзе неожиданно стал условным «двоеженцем», перевезя в Италию не только нынешнюю жену Веру Брежневу и ее младшую дочь, но и свою первую супругу Яну Сумм с их совместными тремя детьми.

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Поклонники Веры Брежневой забеспокоились на этот счет, а блогер Лена Миро поспешила успокоить их, заявив, что это вполне логичный поступок ответственного отца.

«Хочу сказать: не негодуйте, крошки. Бывшая жена тоже имеет право пожить в Италии. И трое детей их общих также могут рассчитывать на заботу отца.

Дочь тетки Веруна живет ведь вместе с ней и Константином. А почему тогда он должен забыть о своих? Это было бы неправильно», - написала в ЖЖ Миро.

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