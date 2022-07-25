«Имеет право на свое собственное мнение»: поведение Пугачевой одобрил Краско

Актер Иван Краско выразил полную уверенность в том, что Алла Пугачева вернется в Россию. «Я ни сколько не сомневаюсь», — сказал он. При этом артист дал прогноз, что произойдет это совсем скоро.

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«Куда же она без России? И куда мы без нее? Хотя талант этой незаурядной актрисы будет востребован везде. Алла — артистка мирового уровня», — сказал Иван Краско.

Также актер считает, что Алла Пугачева может отличаться в своих высказываниях и суждениях от других людей.

«Талант такого масштаба как Алла Пугачева имеет право на свое собственное мнение. Было бы весьма странно, если бы было по-другому», — заявил Иван Иванович.

Источник: prozvezd.info.