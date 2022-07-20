«Им очень нелегко»: основатель «Ласкового мая» рассказал, что происходит с родными Шатунова

Как заметил Сергей Кузнецов, жизнь продолжается, а он продолжает работать. «Я пишу музыку и стихи. Мои песни поют многие исполнители. Мы продолжаем работать над новым альбомом с Семеном Розовым и надеемся, что новые песни всегда будут звучать для вас», - заметил Сергей Кузнецов.

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Ранее продюсер Андрей Разин выступил с громким заявлением. Он утверждал, что Кузнецов, а также менеджер из музыкального коллектива Аркадий Кудряшов портили и совращали Шатунова и других мальчиков-сирот из «Ласкового мая».