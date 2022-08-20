«Им нужна популярность»: Лоза сделал заявление о возвращении Галкина и Урганта на экраны

Музыкант Юрий Лоза высказался о судьбе сбежавшего из страны Максима Галкина, а также оскандалившегося Ивана Урганта, который, по слухам, пытался эмигрировать в Израиль и летал туда на фоне известных событий. Многие простые люди не готовы простить звезд, называют их предателями и требуют запретить им возвращаться и зарабатывать в нашей стране.

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Тем временем, Юрий Лоза высказал свою точку зрения на судьбу Урганта и Галкина. Артист уверен, что совсем скоро эти отверженные вернутся на экраны. И публика будет этому только рада, поскольку замены им просто нет.