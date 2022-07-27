«Им еще с Великой Отечественной «Хенде хох!» не нравится»: Канделаки — об Эстонии и запрете «Руки Вверх!»

Телеведущая Тина Канделаки в «Телеграме» с юмором отнеслась к новости, что группе «Руки Вверх!» на пять лет запрещен въезд в Эстонию.
«Новость. Эстония ввела пятилетний запрет на выступления в стране российской группы «Руки Вверх!». Ну, тут все просто. Эстонцам еще с Великой Отечественной словосочетание «Руки вверх!», ну или «Хенде хох!», не нравится».
Напомним, что к началу сентября 1941 года вся Эстония, за исключением островов, была оккупирована Германией.
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Ранее Сергей Жуков отмечал, что не понимает, зачем власти Эстонии приняли такое решение. Дело в том, что группа «Руки Вверх!» и не собиралась в ближайшие годы выступать в этой прибалтийской стране.