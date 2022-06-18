Илья Соболев озвучил цены на бензин в Испании

Юморист Илья Соболев в «Телеграм» рассказал, сколько стоит бензин в Испании, куда он улетел несколько дней назад вместе со своей семьей.
«Бензин, кстати, 2.1 евро за литр в Испании».
Ранее жена Ильи Соболева Наталья рассказывала, что столкнулась с произволом в Испании. У нее при переходе границы забрали часть денежных средств.
Наталья Соболева отмечала, что собирала наличную валюту в России по всем знакомым. Она хотела красиво отметить день рождения, но теперь празднество на широкую ногу придется отложить до лучших времен.