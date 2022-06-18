Илья Соболев озвучил цены на бензин в Испании

Ранее жена Ильи Соболева Наталья рассказывала, что столкнулась с произволом в Испании. У нее при переходе границы забрали часть денежных средств.

Наталья Соболева отмечала, что собирала наличную валюту в России по всем знакомым. Она хотела красиво отметить день рождения, но теперь празднество на широкую ногу придется отложить до лучших времен.

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