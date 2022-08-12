Илья Резник не смог сдержать слез в Ялте

Поэт уже несколько лет живет в Крыму и признается, что счастлив каждое утро просыпаться в Ялте.
Илья Резник. Фото: Global Look Press

Илья Резник. Фото: Global Look Press

Поэт-песенник Илья Резник поздравил Ялту с днем города, причем так эмоционально, что не смог сдержать слез. Он рассказал о том, что, перебравшись в Крым после вхождения полуострова в состав России, он получил новый виток вдохновения и теперь каждый год издает новый том своих стихов.

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«Каждый раз, когда я просыпаюсь, я говорю: «Боженька, Бог мой милостивый, спасибо за то, что ты дал мне Ялту, это утро и это солнце», — приводит слова 84-летнего поэта издание Аrgumenti.ru со ссылкой на Аргументы недели-Крым.

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