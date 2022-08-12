Илья Резник не смог сдержать слез в Ялте

Поэт-песенник Илья Резник поздравил Ялту с днем города, причем так эмоционально, что не смог сдержать слез. Он рассказал о том, что, перебравшись в Крым после вхождения полуострова в состав России, он получил новый виток вдохновения и теперь каждый год издает новый том своих стихов.

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