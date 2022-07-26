Илон Маск разоткровенничался о своей интимной жизни в Twitter

Хотите узнать об интимной жизни самого богатого человека на Земле Илона Маска — зайдите в Twitter. Там все есть. Причем не от каких-нибудь инсайдеров, а от самого миллиардера.

Например, недавно прошел слух, что в декабре 2021-го Маск закрутил роман с женой своего друга, основателя Google Сергея Брина — Николь Шанахан. Илон пресек эти сплетни в мгновение ока, написав сообщение в социальной сети.

«Это полная чушь. Мы с Сергеем друзья и прошлой ночью были вместе на вечеринке! Я видел Николь всего два раза за три года, оба раза в компании многих людей. Никакой романтики», — заявил миллиардер в Twitter.

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Завязался диалог с фанатами, и Маск выложил то, что звезды обычно держат в тайне.

«У меня не было секса целую вечность (эх…)», — написал Илон в ответ одному из пользователей.

Добавим, что, может, знаменитый богач и правда редко ложится с женщинами в постель, но это не мешает ему заводить детей направо и налево. У него семь только официальных наследников, а недавно выяснилось, что в конце 2021 года подчиненная Маска родила ему еще одну двойню.