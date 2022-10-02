Илон Маск представил самостоятельного гуманоидного робота с примочками автомобиля Tesla

Как передает портал The Verge, Маск отметил, что данная машина может и больше. На заводах миллиардера есть все необходимое, чтобы запустить таких андроидов в массовое производство уже в следующем году. Стоимость одного такого робота Илон оценил в 20 тысяч долларов. На разработку представленной модели ушло всего шесть месяцев.

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Маск также отметил, что в будущем создание таких роботов станет более значимым, чем производство автомобилей. Они могут использоваться в приготовлении пищи, садоводстве и – изобретатель не стал этого скрывать – в интим-услугах. Как вам такое?

Ждем, когда Илону в светлую голову придет нацепить на дроида лицо Арнольда Шварценеггера. Вот это будет шоу!