«Илон Маск действительно чей-то агент»: Поплавская сделала заявление

Илон Маск недавно ошарашил своих подписчиков в «Твиттере», высказав свою позицию по поводу мировых событий. Его точка зрения изрядно отличалась от той, что принята в его стране.

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После этого на Маска накинулись хейтеры, акции его компании резко упали, а в Сети появилось множество шуток на тему, что он является этаким подосланным казачком.

«Такое ощущение, что Илон Маск действительно чей-то агент. Своими заявлениями в «Твиттере» так всех переполошил, что все отвлеклись от мобилизации. Может потому, что люди не могут все время быть в стрессе и им нужна психологическая разрядка. Впрочем, все равно надо сказать ему спасибо, ведь любой здравый голос совершает хоть небольшой, но все же сдвиг в сознании западного обывателя. Может быть, заработает критическое мышление, начнут анализировать и сопоставлять факты. Факт в том, что на таких «мега-блогеров» должны ориентироваться блогеры помельче», - высказалась Поплавская в своем телеграме.