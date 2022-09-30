«I'll be back»: Шварценеггер написал коронную фразу Терминатора в гостевой книге музея Освенцима

Бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер оказался в центре скандала после того, как посетил музей концентрационного лагеря в Освенциме (Польша) и оставил памятную запись в гостевой книге музея.
Дело в том, что знаменитый актер не придумал ничего лучшего, чем написать в книге знаменитую фразу своего героя из фильма «Терминатор»: «I’ll be back», что переводится с английского как «Я вернусь».
В самой фразе не было бы ничего страшного, но когда она связана со Шварценеггером, все сразу же представляют фантастический фильм и его героев - роботов. Многие посчитали, что в месте, где были убиты более миллиона невинных людей, актер мог бы отказаться от привычного ему легкомыслия и проявить больше уважения к погибшим.
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Сам экс-губернатор Калифорнии признался, что дважды подумал прежде, чем оставить эту запись. Но, очевидно, фантазия в этот день у него совсем не работала.