«I'll be back»: Шварценеггер написал коронную фразу Терминатора в гостевой книге музея Освенцима

Бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер оказался в центре скандала после того, как посетил музей концентрационного лагеря в Освенциме (Польша) и оставил памятную запись в гостевой книге музея.

Дело в том, что знаменитый актер не придумал ничего лучшего, чем написать в книге знаменитую фразу своего героя из фильма «Терминатор»: «I’ll be back», что переводится с английского как «Я вернусь».

В самой фразе не было бы ничего страшного, но когда она связана со Шварценеггером, все сразу же представляют фантастический фильм и его героев - роботов. Многие посчитали, что в месте, где были убиты более миллиона невинных людей, актер мог бы отказаться от привычного ему легкомыслия и проявить больше уважения к погибшим.

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