Ильиных поставила двухлетнего сына на коньки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных готовится к свадьбе. Недавно она показала фолловерам, как примеряла подвенечные платья. А тем временем решила поставить двухлетнего сына Мира сына на коньки.

Спортсменка запечатлела малыша на катке. Мир еще неуверенно стоит на коньках, держится за бортик и отвлекается на мороженое.

«То, что всегда отвлекает от фигурного катания. Мороженое!» - подписала кадры Ильиных.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху