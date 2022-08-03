Ильин ушел в монастырь из-за звезды сериала «Интерны»

Актер Владимир Ильин ушел в Ново-Иерусалимский монастырь и готовится к постригу, сообщает портал «Дни.ру».

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Принять столь непростое решение народный артист решил из-за двух факторов. Во-первых, он якобы решил отмолить у Бога некую болезнь, которой страдает. Во-вторых, считают журналисты сайта, на этот шаг спровоцировал Владимира Ильина его племянник Александр Ильин.

Дескать, родственник наделал слишком много греховных поступков, а дядя решил их искупить в монастыре.

Напомним, Александр Ильин стал знаменит после роли Семена Лобанова в сериале «Интерны».