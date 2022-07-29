Илана из «Уральских пельменей» раскрыла правду об отношениях с Юлей Михалковой

Илана из «Уральских пельменей» раскрыла правду о своих отношениях с Юлией Михалковой, которая уже давно покинула юмористическое шоу.

Так, комедиантка заверила, что по-началу очень хотела подружиться со звездной «пельмешкой». Вот только последняя на контакт с Иланой почему-то не пошла.

К слову, артистка дала понять, что Юлия сегодня не поддерживает связь с экс-коллегами по проекту, подарившему ей такую славу и признание поклонников.

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Илана уточнила, что не считает себя подругой Михалковой. Хотя на светских мероприятиях обе девушки могут мило побеседовать, светски расцеловаться, приятельски приветствуя друг друга, но не более того.