Илана из «Уральских пельменей» раскрыла правду об отношениях с Юлей Михалковой

Илана из «Уральских пельменей» раскрыла правду о своих отношениях с Юлией Михалковой, которая уже давно покинула юмористическое шоу.
Так, комедиантка заверила, что по-началу очень хотела подружиться со звездной «пельмешкой». Вот только последняя на контакт с Иланой почему-то не пошла.
К слову, артистка дала понять, что Юлия сегодня не поддерживает связь с экс-коллегами по проекту, подарившему ей такую славу и признание поклонников.
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Илана уточнила, что не считает себя подругой Михалковой. Хотя на светских мероприятиях обе девушки могут мило побеседовать, светски расцеловаться, приятельски приветствуя друг друга, но не более того.
Кроме того, Илана намекнула, что вполне вероятно, что Юлия просто напросто затаила обиду на весь коллектив «Уральских пельменей». Ведь ни с кем из участников юмористического шоу она не общается.
«Если мы с Юлей встречаемся на каких-то мероприятиях, то мы обнимаемся, целуемся и общаемся. Но в обычной жизни мы не подруги», - заверила Илана.
По материалам TheVoicemag