Илана из «Уральских пельменей» — о состоянии мужа: «Думали, с сердцем плохо… та еще гадость!»

Звезда «Уральских пельменей» Илана выдала всю правду о тяжелом состоянии мужа после перенесенного «ковида».

Артистка вышла на связь с поклонниками, поспешив успокоить фолловеров. Так, несколько дней «пельмешка» не появлялась в соцсетях, а вспомнив про микроблог, тут же излила свои переживания подписчикам.

Многие посчитали, что Илана страдает от тех же симптомов, что и ее муж Дмитрий Дылдин. Однако сама юмористка дала понять, что на здоровье не жалуется.

«Я – нет, слава Богу. А вот супруг узнал, что это такое, переболев "ковидом". Первый раз, когда была паническая атака — вызывали скорую, думали, с сердцем плохо… это, конечно, та еще гадость!» — уточнила Илана.

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