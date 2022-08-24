«Их там развели на этих экодомиках»: Шахназаров - о жилье Хаматовой в Латвии

Как заявил Шахназаров, Хаматовой не очень хорошо платили в «Современнике». «Просто не все актеры имеют фонды. А вот великолепные актеры довольствуют много малым», — заявил Шахназаров.

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Напомним, что Чулпан Хаматова уехала жить в Латвию. Она готова отказаться от звания народной артистки России.