«Их там развели на этих экодомиках»: Шахназаров - о жилье Хаматовой в Латвии

Журналист Михаил Шахназаров в шоу «Полный абзац» заявил, что актрису Чулпан Хаматову развели на покупке экологического домика в Латвии.
«Их там развели на этих экодомиках. Интересненько. Экопоселок. Я не люблю разговоры о том, что она была готова стать в Латвии таксистом. Вот Лавроненко, мой любимый актер, работал таксистом».
Как заявил Шахназаров, Хаматовой не очень хорошо платили в «Современнике». «Просто не все актеры имеют фонды. А вот великолепные актеры довольствуют много малым», — заявил Шахназаров.
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Напомним, что Чулпан Хаматова уехала жить в Латвию. Она готова отказаться от звания народной артистки России.