Их отношения — постановка? Погребняк высказалась о скороспелой свадьбе Прилучного

Мария Погребняк прокомментировала свадьбу Зепюр Брутян и Павла Прилучного, которая состоялась 25 августа.
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Даже бракосочетание показалось многим поклонникам артиста неубедительным и часть из них по-прежнему убеждена, что это все маркетинговый ход пиарщиков сериала «В клетке», в котором Прилучный и Зепюр вместе играли.
Однако продюсер Мария Погребняк уверена — ребята испытывают искренние чувства друг к другу и действительно поженились.
«Посмотрите, какая красивая свадьба, и как светятся счастьем молодые. Многие писали, что их отношения — это постановка, а я верю в любовь и желаю ребятам счастья. Надеюсь и Агата Муцениеце, бывшая жена Прилучного, встретит мужчину, способного подарить ей радость и вечную любовь», — написала в соцсетях Погребняк.