Их отношения — постановка? Погребняк высказалась о скороспелой свадьбе Прилучного

Даже бракосочетание показалось многим поклонникам артиста неубедительным и часть из них по-прежнему убеждена, что это все маркетинговый ход пиарщиков сериала «В клетке», в котором Прилучный и Зепюр вместе играли.

Однако продюсер Мария Погребняк уверена — ребята испытывают искренние чувства друг к другу и действительно поженились.