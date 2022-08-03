«Их нужно держать подальше»: Певцов попросил сбежавших звезд не возвращаться

Как отметил актер, пусть эти звезды «тявкают в своем болоте».
Дмитрий Певцов

Дмитрий Певцов. Фото: Global Look Press

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что сбежавшим из России звездам ни в коем случае нельзя возвращаться.

«Вот в эту орбиту, там, где их кто-то может услышать. Их нужно держать подальше, чтобы тявкали в своем болоте. Ну, можно их устроить, конечно, на работу, выплатить денежки».

Как отметил Певцов, звездам, если они вернутся, нельзя больше занимать те позиции, на которых они были. В серьезное медиапространство их пускать нельзя, сообщает ФАН.

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Напомним, что Дмитрий Певцов уже не раз негативно отзывался о звездах шоу-бизнеса, уехавших из России. По его мнению, эти люди предали родную страну.

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