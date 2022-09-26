«Их нужно беречь, но все же»: обоих мужей Собчак предложил мобилизовать Тертишный

Роман возмутился, что телеведущая возомнила себя экспертом в мобилизации и буквально сталкивает людей лбами. Одних она отправляет на рубежи родины, а других, напротив, активно отмазывает от выполнения долга перед отечеством.

Также, по мнению, Тертишного, Собчак зачем-то нагнетает и без того сложную атмосферу постоянными «вбросами» о том, что кто-то якобы сбежал за границу в столь непростой час. Роман предложил звезде, вместо того, чтобы других посылать на мобилизацию, отправить на защиту страны ее экс-мужа, актера Максима Виторгана, а также нынешнего супруга, режиссера Константина Богомолова.

«Почему-то не своих артистичных мужей хочет видеть защитниками Родины, а чужих. Странно. Я понимаю, что Виторган и Богомолов являются культурным достоянием России, и их нужно беречь, но все же...» - написал в своем телеграме Тертишный.