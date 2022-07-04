«Икеа» распродаст оставшиеся в России товары онлайн с 5 июля

Закрывшиеся в России магазины «Икеа» с 5 июля откроют продажу своих товаров онлайн – на сайте компании. Там уже висит объявление о том, что данная акция будет действовать несколько недель, пока товары на российских складах не кончатся.

При этом доставка будет осуществляться только в городах, где есть магазины «Икеа»: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и в их пригородах в радиусе 50 километров. При покупке клиент также сможет оформить самовывоз или доставку товара в пункт выдачи Ozon.

В компании добавили, что скидок по карте IKEA Family и возможность использовать подарочные карты не предусмотрены. Остальные подробности расписаны на русскоязычном сайте шведского магазина.

Если вас расстроила эта новость, то советуем отвлечься и почитать о жизни российских знаменитостей в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите также: