Икеа, оставайся: как сотрудники компании могут предотвратить уход компании из России

Сотрудники IKEA устроили протест против ухода работодателя с российского рынка. Их требования таковы: проведение переговоров, сохранение рабочих мест, передача бизнеса новому владельцу.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, в настоящее время шведская компания IKEA сворачивает свой бизнес, закрывает магазины и производственные площади. Каждому из своих 18 тысяч сотрудников фирма предлагает написать заявление по собственному желанию в обмен на выплату выходного пособия в размере до 8 окладов.

Но люди не хотят терять работу и решили попытаться повлиять на работодателя. В Сети они устроили акцию, публикуют фото с табличкой «IKEA, мы остаемся!» и намерены добиться переговоров. Если более половины сотрудников сети примут в ней участие, то шведская компания, якобы, обязана будет пойти им навстречу.

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