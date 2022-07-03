«Играли только песни Шатунова»: как Оренбург, где вырос Юрий, прощался с музыкантом

Учитель Юрия Шатунова Алексей Ледащев рассказал корреспонденту Orenburg.kp.ru, что артист был кумиром и нравственным ориентиром не только для ребятни из его родного детского дома в Оренбурге, но и всех жителей города.

По словам Ледащева, Шатунов был очень добрым мальчиком. Однажды притащил к детдому утят, чтобы они лучше питались. А когда ему объяснили, что мама-утка потеряет малышей, унес их обратно. Семь счастливо воссоединилась.

Потом, когда Юрий Шатунов стал популярным, он не оставлял воспитанников в детском доме. Каждый раз, когда появлялся в городе, наведывался, дарит воспитанникам щедрые подарки.

Не удивительно, что по городу о нем ходили легенды, вспоминалось при этом только хорошее. А день смерти певца 23 июня стал для всех настоящей трагедией.

«Когда стало известно о смерти Юры, из всех кафе поблизости играли песни только Шатунова — и «Белые розы», и «Седая ночь»... Оренбург скорбит. Юра был легендой», - поведал педагог корреспонденту Orenburg.kp.ru.

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