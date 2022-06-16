«Играет в ура-патриотическую риторику»: Роднянский – о Пореченкове

Как отметил Александр Роднянский, если власть финансирует актеров, то она и диктует им правила. «Власть может их наказать. Ответственность они несут перед тем, что они считают важным», — заявил Александр Роднянский.

Напомним, что Александр Роднянский уехал из России еще в феврале. Он регулярно делает антироссийские высказывания.

Смотрите также