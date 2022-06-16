«Играет в ура-патриотическую риторику»: Роднянский – о Пореченкове

Режиссер Александр Роднянский в недавнем интервью негативно отозвался об актере Михаиле Пореченкове.
«Пореченков играет в ура-патриотическую риторику. Это очень легко. Волна идет. Она велика. Она захлестывает. Люди заложники своего круга, в котором живут, и своих отношений с властью».
Как отметил Александр Роднянский, если власть финансирует актеров, то она и диктует им правила. «Власть может их наказать. Ответственность они несут перед тем, что они считают важным», — заявил Александр Роднянский.
Напомним, что Александр Роднянский уехал из России еще в феврале. Он регулярно делает антироссийские высказывания.
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