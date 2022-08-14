Играет в футбол и занимается боксом: как выглядит средняя внучка Надежды Бабкиной Вера

В это воскресенье, 14 августа, в семье известной певицы Надежды Бабкиной большой праздник. День рождения отмечает средняя внучка знаменитости Верочка. Ей исполнилось девять лет.

В честь этого события Надежда Бабкина поделилась в микроблоге совместным снимком с внучкой и рассказала о ее уникальных талантах. По словам Надежды Бабкиной, Вера растет очень разносторонним человеком. Девочка играет в футбол и занимается боксом.