Играет в футбол и занимается боксом: как выглядит средняя внучка Надежды Бабкиной Вера

В это воскресенье, 14 августа, в семье известной певицы Надежды Бабкиной большой праздник. День рождения отмечает средняя внучка знаменитости Верочка. Ей исполнилось девять лет.
В честь этого события Надежда Бабкина поделилась в микроблоге совместным снимком с внучкой и рассказала о ее уникальных талантах. По словам Надежды Бабкиной, Вера растет очень разносторонним человеком. Девочка играет в футбол и занимается боксом.
Надежда Бабкина с внучкой Верой. Фото: соцсети
«Вера – совершенно уникальная девочка. С одной стороны, она ласковая, нежная и очень душевная, как принцесса. Вокруг нее всегда собираются другие детишки. Она также, как и я, в любой компании становится центром притяжения. С другой стороны, Верочка настоящая сорвиголова. И эту черту она тоже унаследовала у меня. Вера гоняет в футбол, забивает голы, в ее комнате висит боксерская груша… При этом она великолепно рисует. Цвета использует яркие, сочные, выплескивая на лист бумаги свои фантазии и эмоции. Красивая у нее душа, раздольная», - рассказала Надежда Бабкина.
Напомним, всего у Надежды Бабкиной трое внуков. Старшему из детей, Георгию, 12 лет, Вере - 9, младшей Марфе - 6 лет.