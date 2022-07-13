«Играет однообразно»: Садальский рассказал, почему Васильева хуже Кравченко на сцене

По словам актера, перед зрителем необходимо импровизировать.
Татьяна Васильева

Татьяна Васильева. Фото: Global Look Press

Актер Станислав Садальский в эфире радиостанции «Балтик плюс» рассказал, почему актриса Татьяна Васильева на сцене смотрится, на его взгляд, хуже своей тезки Татьяны Кравченко.

«Есть талантливые артисты, но по репликам, а надо играть по смыслу. У нас спектакль с Васильевой застопорился из-за того, что она не может импровизировать. Она все время играет однообразно. Она говорит: «Ну отыграли, и все. Деньги получили, и все». Я не могу одно и то же играть. Мне скучно».

В пример Садальский привел другую свою партнершу звезду «Сватов» Татьяну Кравченко. «Татьяна Кравченко грандиозно импровизирует», — заявил актер.

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Напомним, что Садальский и Васильева раньше были друзьями. Теперь же они враги и не общаются друг с другом.

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