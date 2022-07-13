«Играет однообразно»: Садальский рассказал, почему Васильева хуже Кравченко на сцене

«Есть талантливые артисты, но по репликам, а надо играть по смыслу. У нас спектакль с Васильевой застопорился из-за того, что она не может импровизировать. Она все время играет однообразно. Она говорит: «Ну отыграли, и все. Деньги получили, и все». Я не могу одно и то же играть. Мне скучно».