«Играем в Хитрого Лиса»: Собчак показала, как развлекает маленького сына на элитном курорте

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она большую часть жизни работает на телевидении. Примечательно, что блондинка смогла заработать миллионы и прославиться на всю страну.
А вот счастье в личной жизни она обрела не сразу. Однако после развода с Максимом Виторганом она вышла замуж за Константина Богомолова.
Обычно Ксения большую часть времени проводит на работе. Она ездит в Европу и берет интервью у именитых персон. Но недавно телеведущая устроила себе отпуск в Турции. Она сняла себе виллу на побережье Эгейского моря. Элитный отдых Собчак проводит под пальмами, красуясь в бикини.
Собчак проводит время с мужем и сыном Платоном. И пока Богомолов уделяет внимание дочке Анне от прошлых отношений, телеведущая придумывает, как развлечь своего наследника.
На этот раз она поделилась трогательным кадром. Блондинка показала, как играет с мальчиком. Она предстала без макияжа в шортах-бермудах и майке.
Ксения Собчак с сыном. Фото: соцсети звезды
«Играем в Хитрого Лиса — а вы какие детские игры любите? Уно, имаджинариум и монополию не предлагать», — написала звезда.
Поклонники не часто видят Ксению в роли мамы. Многие осыпали ее комплиментами. Другие заметили, что Платон подрос.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Ну до чего классная», «Очень вам хорошо без макияжа», «Кто бы знал, что ребенок вас сделает счастливой», «Ксюша, ты замечательная мама», «Как быстро растет Платончик», — прокомментировали кадры подписчики.