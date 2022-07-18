«Играем в Хитрого Лиса»: Собчак показала, как развлекает маленького сына на элитном курорте

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она большую часть жизни работает на телевидении. Примечательно, что блондинка смогла заработать миллионы и прославиться на всю страну.

А вот счастье в личной жизни она обрела не сразу. Однако после развода с Максимом Виторганом она вышла замуж за Константина Богомолова.