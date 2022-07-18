«Играем в Хитрого Лиса»: Собчак показала, как развлекает маленького сына на элитном курорте

Телеведущая устроила семейный отдых в Турции. Она отложила все дела и предпочла посвятить время сыну Платону.
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Ксения Собчак является известной телеведущей. Она большую часть жизни работает на телевидении. Примечательно, что блондинка смогла заработать миллионы и прославиться на всю страну.

А вот счастье в личной жизни она обрела не сразу. Однако после развода с Максимом Виторганом она вышла замуж за Константина Богомолова. 

Обычно Ксения большую часть времени проводит на работе. Она ездит в Европу и берет интервью у именитых персон. Но недавно телеведущая устроила себе отпуск в Турции. Она сняла себе виллу на побережье Эгейского моря. Элитный отдых Собчак проводит под пальмами, красуясь в бикини.

Собчак проводит время с мужем и сыном Платоном. И пока Богомолов уделяет внимание дочке Анне от прошлых отношений, телеведущая придумывает, как развлечь своего наследника.

На этот раз она поделилась трогательным кадром. Блондинка показала, как играет с мальчиком. Она предстала без макияжа в шортах-бермудах и майке. 

Ксения Собчак с сыном. Фото: соцсети звезды

«Играем в Хитрого Лиса — а вы какие детские игры любите? Уно, имаджинариум и монополию не предлагать», — написала звезда.

Поклонники не часто видят Ксению в роли мамы. Многие осыпали ее комплиментами. Другие заметили, что Платон подрос.

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«Ну до чего классная», «Очень вам хорошо без макияжа», «Кто бы знал, что ребенок вас сделает счастливой», «Ксюша, ты замечательная мама», «Как быстро растет Платончик», — прокомментировали кадры подписчики.

 

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