Игорь Верник высказался о госпитализации брата

Журналисты не ожидали такого услышать.
Игорь Верник. Фото: Global Look Press

Игорь Верник. Фото: Global Look Press

В СМИ появилась информация о госпитализации Вадима Верника, известного телеведущего, брата актера и продюсера Игоря Верника. Сообщалось о сильном кашле и высокой температуре ведущего, а также о предполагаемом диагнозе — коронавирусная инфекция.

Однако Игорь Верник отреагировал на вопросы журналистов о состоянии здоровья брата неожиданно.

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«Все прекрасно, у него хорошее самочувствие», — приводит слова актера издание «РИА ФАН» со ссылкой на «Вечернюю Москву».

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