Игорь Крутой выкупил для Юрия Шатунова место на кладбище за 3 миллиона рублей

Несмотря на всенародное призвание, у 48-летнего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не было званий. Именно поэтому близким артиста было отказано в помощи с бюджетным местом на кладбище.

Директор ныне покойного певца Аркадий Кудряшов в беседе с kp.ru сообщил, что достойно проводить Шатунова в последний пусть помогли его друзья. Они взяли на себя все организационные вопросы, связанные с похоронным бюро, с гражданской панихидой. Одно только место на кладбище обошлось в более трех миллионов рублей.

Как стало известно «Комсомольской правде», место на кладбище выкупил для солиста группы «Ласковый май» именитый композитор и продюсер Игорь Крутой. Он был единственным, кто из шоу-бизнеса помог семье покойного Юрия Шатунова финансово.

На гражданскую панихиду Игорь Яковлевич прислал еще и венок, а Андрей Малахов передал через помощников букет белых роз. Семья Юрия Шатунова не присутствовала на публичном прощании, которое состоялось в воскресенье, 26 июня. Панихиду пришлось задержать на несколько часов, так как число поклонников, желавших проститься с артистом, не убывало. От жары пришедшим становилось плохо, однако толпа все не иссякала.

В понедельник, 27 июня, пройдет отпевание и закрытое прощание с Юрием Шатуновым для его семьи. В Москву прилетит жена артиста Светлана и их дети. А во вторник урну с прахом певца похоронят на Троекуровском кладбище.

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