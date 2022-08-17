Иеромонах Фотий назвал шоу «Вечерний Ургант» пошлым

После того как из эфира Первого канала исчезло шоу «Вечерний Ургант», пользователи Сети не устают спорить: вернется ли передача и как будет выглядеть обновленный формат. Иеромонах Фотий, победитель шоу «Голос», раскритиковал «Вечерний Ургант»: по его мнению, передача скатилась «ниже некуда».

В интервью YouTube-шоу «Откройте, Давид!» священнослужитель сказал, что смотрел прежде это шоу, но в последнее время оно стало выглядеть «однобоко и пошло». Он предположил, что за контент последних выпусков могла отвечать другая команда, поэтому так получилось.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Фотий нелестно отозвался также о передаче Comedy Club на ТНТ, назвав ее «самым пошлым» проектом на российском телевидении. При этом иеромонах Фотий уверяет, что прекрасно относится к юмору и сам не прочь пошутить, но, по его мнению, шутить умеют только люди, которые «действительно умеют мыслить», сообщает издание «МК».