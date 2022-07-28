Иеромонах Фотий назвал самую пошлую юмористическую программу на телевидении

Иеромонах Фотий в шоу «Откройте, Давид» заявил, что популярная программа на канале ТНТ Comedy Club — самая пошлая на российском телевидении.
«Comedy Club — это, наверное, самое пошлое, что есть на телевидении. Юмор обязательно священники применяют. Чувство юмора — это чувство, присущее Богу. Надо просто понимать, где пошлый юмор, а где остроумный».
Как заметил Фотий, шутить должны люди, которые умеют мыслить. «Создание шутки — это творческий процесс. Я раньше смотрел «Вечернего Урганта, но они скатились. Стало как-то однобоко. Раньше качество шуток было другое», — заметил иеромонах Фотий.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Напомним, что иеромонах Фотий — священнослужитель Русской православной церкви, насельник Пафнутьево-Боровского монастыря, регент монастырского хора, победитель телевизионного шоу «Голос».