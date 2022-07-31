«Идут за руку»: Алена Рапунцель подловила Илью Яббарова во время прогулки с сыном Богданом

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель поделилась хорошей новостью с подписчиками. Отец ее сына Богдана Илья Яббаров начал общаться с малышом.
Точнее, Илья Яббаров встретился с Богданом на празднике в честь двухлетия сына Саши Черно и Иосифа Оганесяна Стефана.
Богдан своего нерадивого папашу, который не горит желанием с ним общаться, узнал и доверчиво проятнул ему руку. Яббаров прогулялся с сыном по загородному клубу, а Рапунцель сняла на видео их прогулку.
Она призналась, что счастлива тому, что Богдан пообщался с папой.
«Отец и сын. Еще один гештальт закрыт. Да, вы не ошиблись, это Богдан и его папа идут за руку. Все это неожиданно даже для меня», - подписала Алена Рапунцель видео.
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Правда, не совсем понятно, намерен ли Илья Яббаров и дальше поддерживать общение с сыном Богданом или же это была разовая акция. До этой встречи Илья Яббаров не видел Богдана примерно год.