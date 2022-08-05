Идут и полным, и худым: Карпович появилась в брюках, за которыми все гоняются

Мирослава Карпович подобрала в магазине стильный лук с синим жакетом, надев с ним юбку и брюки.

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Актриса решила опросить своих подписчиков, какой комплект им больше по душе. Большинство фолловеров высказалось за брюки.

Впрочем, это не удивительно, ведь ранее стилист Александр Рогов на своем YouTube-шоу Rogov live заявлял, что за такими моделями «по Москве все гоняются». Защипы на талии формируют красивые линии, одновременно корректируя фигуру. Они идут и худым, и полным.